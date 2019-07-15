سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 06:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس البرلمان: أقسمنا على الدستور وأى اقتراح مخالف له لا يجوز عرضه للتصويت

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:10 م
رئيس البرلمان: أقسمنا على الدستور وأى اقتراح مخالف له لا يجوز عرضه للتصويت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يمكن للحكومة أن تجبر القطاع الخاص من الناحية الدستورية على أى إعفاء، متابعًا: "أقسمنا على الدستور وأى اقتراح مخالف للدستور لا يجوز لى أن اعرضه للتصويت".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث تم رفض اقتراح من النائب حاتم عبد الحميد بإعفاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام فى قانون تنظيم العمل الأهلى والتى تقدم خدمات مجانية مثل المستشفيات التابعة للجمعيات.

 

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الجمعيات الأهلية فى قانون تنظيم العمل الأهلى معفاة من الضرائب والجمارك ويتم معاملتها مثل المنازل فى أسعار الكهرباء والغاز،ولفت مروان إلى أن شركات الكهرباء يتم إداراتها اقتصاديا ولا يمكن للحكومة أن تقوم بالإعفاء.

مجلس النواب (1)
مجلس النواب (1)

 

مجلس النواب (2)
مجلس النواب (2)

 

مجلس النواب (3)
مجلس النواب (3)

 

مجلس النواب (4)
مجلس النواب (4)

 

مجلس النواب (5)
مجلس النواب (5)

 

مجلس النواب (6)
مجلس النواب (6)

 

مجلس النواب (7)
مجلس النواب (7)

 

مجلس النواب (8)
مجلس النواب (8)

 

مجلس النواب (9)
مجلس النواب (9)

 

مجلس النواب (10)
مجلس النواب (10)

 

مجلس النواب (11)
مجلس النواب (11)

 

مجلس النواب (12)
مجلس النواب (12)

 

مجلس النواب (13)
مجلس النواب (13)

 

مجلس النواب (14)
مجلس النواب (14)

 

مجلس النواب (15)
مجلس النواب (15)

 

مجلس النواب (16)
مجلس النواب (16)

 

مجلس النواب (17)
مجلس النواب (17)

 

مجلس النواب (18)
مجلس النواب (18)

 

مجلس النواب (19)
مجلس النواب (19)

 

مجلس النواب (20)
مجلس النواب (20)

 

مجلس النواب (21)
مجلس النواب (21)

 

مجلس النواب (22)
مجلس النواب (22)

 

مجلس النواب (23)
مجلس النواب (23)

 

مجلس النواب (24)
مجلس النواب (24)

 

مجلس النواب (25)
مجلس النواب (25)

 


مجلس النواب

الجمعيات الاهلية

اعفاء الكهرباء

على عبد العال

الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة