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رئيس البرازيل يهاجم ميسى ويصف انتقاداته بأنها "عرض" لإثارة ضجة إعلامية

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:39 م
رئيس البرازيل يهاجم ميسى ويصف انتقاداته بأنها "عرض" لإثارة ضجة إعلامية رئيس البرازيل مع نظيره الأرجنتينى
كتبت فاطمة شوقى

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رد رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، على انتقادات النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، لبطولة كوبا أمريكا الأخيرة، التى اختتمت منذ أيام وتوجت البرازيل بلقبها على أرضها، وانتقد ميسى بشدة القرارات التحكيمية فى مباراة نصف النهائى التى جمعت بين البرازيل والأرجنتين.
 
وقال بولسونارو فى مقابلة مع صحيفة كلارين الأرجنتينية: "أنا من مشجعى كرة القدم، وحضرت المباراة النهائية لكوبا أمريكا التى فاز بها المنتخب الوطنى"، مضيفا: "ماذا قال ميسى؟ هذا ليس أكثر من عرض للاعبى كرة القدم لإثارة ضجة إعلامية".
 
 وأضاف بولسونارو: "العلاقة بين البرازيل والأرجنتين جيدة للغاية، فنحن بمثابة الأشقاء، ولا يوجد تنافس بيننا فى شىء سوى فى كرة القدم".
 
ويرى ميسى بأن الأرجنتين كانت تستحق الحصول على ركلتين جزاء خلال مواجهة البرازيل، إلا أن حكم المباراة الإكوادوري رودى زامبرانو رفض احتسابهما.
 
ورفض ميسى استلام ميداليات المركز الثالث، مشيرًا إلى أن الأرجنتين لا يجب أن تشارك فى هذا الفساد الواضح من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية.
 
يذكر أن البرازيل توجت بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة فى تاريخها، وذلك بعد التغلب فى المباراة النهائية على بيرو بنتيجة 3-1.
 
 

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