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دار الافتاء تعلن مواعيد وشروط امتحان تدريب الدفعة الـ15 من الوافدين

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:22 م
دار الافتاء تعلن مواعيد وشروط امتحان تدريب الدفعة الـ15 من الوافدين دار الافتاء
كتب لؤى على

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أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب القبول للدفعة الخامسة عشر لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء، وذلك وفق الآتى:

مدة البرنامج :  

3 سنوات يدرس الطالب خلالها عددًا من العلوم المؤهلة للفتوى، كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملى خلال السنة الثالثة على يد السادة أمناء الفتوى بالدار .

شروط القبول :

 -1أن يكون الطالب وافدًا (ليس مصريًا).

 -2أن يكون خريجًا من جامعة الأزهر الشريف ومن إحدى الكليات الآتية ( كلية الشريعة والقانون بقسميها – كلية الدراسات الإسلامية والعربية( بنين) - كلية الدراسات الإسلامية والعربية  بنات قسم الشريعة الإسلامية )

 -3أن يجتاز امتحان القبول .

تسجيل الطلبات :

 يتم تسجيل الطلبات يومي الثلاثاء  16 / 7 / 2019 والأربعاء  17 / 7 / 2019 فى مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة مع إحضار صورة الشهادة المؤقتة عند التسجيل ولن يسمح بدخول الامتحان لمن لم يتم تسجيل بياناته، أو لمن لا تنطبق شروط القبول عليهم.

امتحان القبول :

ينعقد امتحان القبول  يوم الخميس  18 / 7 / 2019 الساعة 10 صباحًا امتحان القبول للمتقدمين للبرنامج.

 

 


دار الافتاء

تدريب الوافدين

مفتى الجمهورية

شوقى علام

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