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حملات لمتابعة الزراعات الصيفية ومتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:00 ص
حملات لمتابعة الزراعات الصيفية ومتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية
كتب عز النوبى

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أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك حملات مرورية مكثفة على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة الصيفية، موضحا أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية بالحقول للزراعات الصيفية .

وأوضح "الشناوى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التنسيقة للأسمدة تتابع يوميا مع شركات الإنتاج توريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، مؤكدا أنه منذ بداية الزراعات الصيفية تم توفير جميع احتياجات ومستلزمات ومبيدات مكافحة الآفة الموسم الحالى كإجراءات احترازية، خاصة بعد نشر أصناف جديدة مبكرة النضج وعالية الإنتاج من القطن المصرى، والذرة.

 وتابع رئيس الخدمات الزراعية، أن اللجان المرورية مهمتها متابعة عمليات صرف الأسمدة طبقا للجان المعاينة والأرض المنزرعة فعليا، وحملات أخرى لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من المحصول الصيفى وخاصة الذرة للحد من الاستيراد.


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الأسمدة الصيفية

الخدمات والمتابعة

الجمعيات الزراعية

المحصول الصيفى

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