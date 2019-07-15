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حزمة توصيات لأشجار الزيتون لطرق التسميد والرى لزيادة الإنتاج.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:00 ص
حزمة توصيات لأشجار الزيتون لطرق التسميد والرى لزيادة الإنتاج.. اعرف التفاصيل محصول الزيتون
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عدد من التوصيات والارشادات الفنية، التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حول طرق التسميد والرى لمحصول الزيتون، وحمايته من مخاطر التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج خلال الشهر الجارى .

 وأكد تقرير المحاصيل البستانية، أنه لابد من التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأصناف المطعومة، زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك، التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة، ضبط عمليات الرى وعدم الافرط فى الرى، دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس .

 وأوضح التقرير، أن الأشجار التى تروى بالغم عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات، يتم إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم ،ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر .

- تسميد أشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط ،  الرية الأولى : يضاف 2 كجم سلفات نشادر + 2/1 كجم سلفات ماغنسيوم ،الرية الثانية : يضاف 3 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19 ،الرية الثالثة : يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم ،الرية الرابعة : يضاف 1 لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر ،يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر، ويضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع 1 لتر حامض نيتريك مرة كل 15 يوم .

وشدد التقرير، على الرش الورقى مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما يلى : 350 جم حديد مخلبى + 150 جم زنك مخلبى + 150 جم منجنيز مخلبي+75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 50 جم سلفات نحاس + 200 جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص).

 وعن برامج الرى، الاستهلاك المائى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة ) .،عمر الأشجاربالسنة الأولى / الثانية / الثالثة / الرابعة / الخامسة / اكبر من 6 الكمية خلال شهر يوليو 25 / 28 / 30 / 35 / 40-55 / 55-70، ومعدل الرى 3 ريات فى الأسبوع لتفادى أمراض أعفان الجذور، ويؤكد :أنه فى حالة وجود أى اضطرابات على الأشجار ويرجع ذلك عى حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل أو زيادة المياه .

 

 

 


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المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية

أشجار الزيتون

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