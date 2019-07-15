حريق بمصنع ثنر ببسيون الغربية والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد كشك مأمور مركز بسيون، بنشوب حريق هائل فى مصنع ثنر بشارع المدارس، انتقل مأمور المركز لمكان البلاغ، و5 سيارات إطفاء، وجارى التعامل مع النيران للسيطرة عليها.