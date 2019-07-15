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حبس 29 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة ضبطوا فى مناطق متفرقة فى الجيزة

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:34 م
حبس 29 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة ضبطوا فى مناطق متفرقة فى الجيزة مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 29 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة تم ضبطهم فى مناطق متفرقة، خلال حملة شنتها مديرية أمن الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتمكن رجال المباحث خلال حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية، من ضبط 29 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائهم.

 

وبلغ حجم المضبوطات، 1465 جرام حشيش، و408 قرص مخدر، و270 جرام استروكس، و82 جرام هيروين.

 

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للإتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


مخدرات

الجيزة

تجارة المخدرات

الحشيش

استروكس

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