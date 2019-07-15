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حبس موظف وعامل 4 أيام لاتهامهما بسرقة صناديق القمامة بشبرا الخيمة

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:34 م
حبس موظف وعامل 4 أيام لاتهامهما بسرقة صناديق القمامة بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أمر أحمد البلتاجى، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بأشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بحبس موظف وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة صناديق القمامة التابعة لحى شرق شبرا الخيمة .

وكان العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، تلقى من الأهالى بلاغا بإستيلاء أحد الأشخاص على الصناديق المعدنية المعدة لتجميع القمامة المتواجدة بشارع ترعة الشابوري الكابلات.
 
وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص بمعرفة المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أمكن ضبط كل من "ت. ا."، 36 سنة، مشرف نظافة بحي شرق شبرا الخيمة، و"م. ع. س."، 31 سنة، سائق كلارك، وذلك حال تحميل الثانى أحد الصناديق المعدة لتجميع القمامة المتواجدة بالجزيرة الوسطى للطريق عبارة عن "صندوق معدني 2 متر × 6 متر"، التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، ووضعه بصندوق سيارة نقل جامبو ملك قيادة الأول مستخدماً فى ذلك الكلارك قيادته.
 
وبمواجهة المتهم الأول "مشرف النظافة" أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين معترفا باستيلائه على صندوقين آخرين من الجزيرة الوسطى للطريق بالكيفية ذاتها، وتخزينهما داخل أحد مخازن الخردة بناحية شارع الكابلات بالاتفاق مع مالكه "أحمد م ." تاجر خردة، سابق اتهامه في قضية "مخدرات"، نظير مبلغ مالي 2000 جنيه للصندوق الواحد.
 
كما قرر استئجاره الكلارك من الثانى مقابل مبلغ مالى 350 جنيه في الساعة دون علم قائده، مستغلاً في ذلك وظيفته، كما جرى بإرشاده ضبط صندوقي القمامة المستولى عليهما، وبسؤال الثانى قرر مضمون أقوال الأول، وجرى التحفظ على السيارة والكلارك وصناديق القمامة المشار إليها.
 
وحرر عن ذلك المحضر رقم 23312 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.
 

 


مدير ية امن القليوبية

شبرا الخيمة

صناديق القمامة

سرقة

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