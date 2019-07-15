حبس فتاة متهمة بقتل سائق أدعت محاولته الاعتداء عليها جنسيًا فى العياط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس الفتاة المتهمة بقتل سائق ادعت محاولته الاعتداء عليها جنسياً، فى مركز العياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حول الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

حققت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مع الفتاة المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص، بعدما سددت له عدة طعنات نافذة، أثر محاولته الاعتداء عليها جنسيًا، ووجهت لها اتهامات القتل وحيازة سلاح أبيض.

وتحفظت النيابة على السلاح المضبوط بحوزة الفتاة، وأمرت بعرضه على المعمل الجنائى، لفحصه وكتابة تقرير عنه، وبيان إذا ما كان هو المستخدم فى واقعة القتل من عدمه، بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعى، بشأن تشريح جثمان السائق القتيل.

وكشفت التحريات الأولية، أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل. أ " سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م"، وأثناء انصرافهم افترقوا بالزحام، وعندما اتصلت على حبيبها "وائل"، أجاب شخص آخر، وأدعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقائه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

وأضافت المتهمة أنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ. ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى، لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلى، طلب منها تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى، وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليها، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى .