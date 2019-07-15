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حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لإخفائه طفلاً اختطفه شقيقه بالقليوبية

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:12 م
حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لإخفائه طفلاً اختطفه شقيقه بالقليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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أمرت النيابة العامة بشبين القناطر بإشراف المستشار هيثم عزوز بحبس عامل 4 أيام لقيامه بإخفاء طفل اختطفه شقيقه مدير شركة سياحة، وموظف بنفس الشركة، "هاربان"، فى شقته بالجيزة، بعد قيامهما بخطفه من شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واستعجلت النيابة مباحث القليوبية والجيزة لسرعة ضبط المتهمين الرئيسيين فى الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف ملابسات اختطاف طفل 8 سنوات من أمام مسكنه بعزبة أبو عيشة دائرة مركز شبين القناطر، حيث جرى تحرير الطفل والقبض على أحد المتهمين وتكثيف الجهود للقبض على المتهمين الآخرين الهاربين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بحضور موظف بالمعاش مقيم دائرة المركز لتقديم بلاغ بقيام صاحبى شركة سياحة بمنطقة فيصل بالجيزة باختطاف ابنه، سن 8 سنوات من أمام مسكنه لوجود خلافات مالية بينهما وببن شقيق المبلغ ويعمل مزارعا، سن 49، مُقيم بذات العزبة بغرض إنهاء بعض تأشيرات الحج.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: صاحب شركة سياحة مقيم دائرة مركز البدرشين بالجيزة وموظف بذات الشركة ،حيث قاما باصطحاب الطفل واحتجازه بشقة خاصة بشقيق الأول عامل بالبدرسين جيزة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث شبين القناطر من ضبط المتهم الثالث صاحب الشقة محل إخفاء الطفل وتحرير الطفل المختطف، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة التحقيق.


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الجيزة

شبين القناطر

القليوبية

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