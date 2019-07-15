حبس عامل 15 يومًا لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار مصطفى بدرى، وسكرتارية طه محمد عثمان، بتجديد حبس المتهم "مؤمن.ح.ر" 31 سنة عامل، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم والمقيم بقرية بلصفورة بالاتجار فى الحشيش، وترويجها على عملائه وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته 31 قطعة حشيش وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وقررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار مصطفى بدرى، وسكرتارية طه محمد عثمان تجديدها إلى 15 يوما.