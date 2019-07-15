حبس صاحبة شقة واقعة مقتل سيدة السلام لاستخدام شقتها فى الأعمال المنافية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس "منى.ع" صاحبة الشقة التى شهدت مقتل سيدة طعناً بالسلاح الأبيض في السلام، بتهمة استخدام شقتها في الأعمال المنافية للآداب والشذوذ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت المصادر أن المتهمة كانت تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب، ولديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة والشذوذ.

وأوضحت المصادر بأنه عثر بداخل الشقة على فيديوهات خاصة بالأشخاص التي كانت تستدرجهم في الشقة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على صاحبة الشقة التى شهدت واقعة مقتل سيدة على يد شاب بمنطقة السلام للوقوف على ملابسات الحادث ونشاط الشقة.

ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة، أن المجنى عليها تدعى "ر.م"، تقيم بمحافظة كفر الشيخ ومطلقة وقدمت منذ شهرين إلى منطقة السلام وأقامت بصحبة صديقة لها شهرتها "شوشو".

كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات بمناطق متفرقة من الجسم وتبين أنها تعمل كوافيرة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة.