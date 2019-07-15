سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 02:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

حبس المتهمين بخطف صاحب سنتر تعليمى بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:39 م
حبس المتهمين بخطف صاحب سنتر تعليمى بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بخطف رجل أعمال إثر خلافات مالية على إقامة مشروع وطلب 5 ملايين جنيه فدية لإطلاق سراحه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من رئيس وحدة بإحدى الشركات، ومُقيم بدائرة  قسم شرطة أول المنتزه، باختطاف شقيق زوجته، مالك سنتر تعليمى بإحدى الدول العربية، 46 سنة، ومُقيم بدائرة القسم، عقب توجهه إلى مدينة القاهرة لمقابلة شريكه بالسنتر، وتلقى زوجة المتغيب اتصالاً يفيد بقيام مجهولين باحتجازه وطلب منها مبلغ 5 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

كما تم تشكيل فريق بحث لكشف الواقعة وأسفرت أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، صاحب شركة مقاولات، 51 سنة، مُقيم الطالبية بالجيزة، وعاطل، 46 سنة، سبق اتهامه فى 30 قضية "سلاح نارى، آداب عامة"، وعاطل، 43 سنة، مُقيمان بالفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بقيام المجنى عليه وزوجته بإيهامه بإمكانية إقامة مشروع تجارى بإحدى الدول العربية وتحصلوا منه على مبلغ 4 ملايين جنيه لاستثمارها فى المشروع، إلا أنهم لم يفوا بذلك وعند مطالبته لهم برد المبلغ ماطلوه فى السداد، فقام بالاتفاق مع باقى المتهمين على اختطافه وفى سبيل تنفيذ ذلك قاموا بتجهيز طبنجة صوت وقيد حديدى وسيارة ملاكى خاصة بالمتهم الأول، واستدرجوه لطريق المحور بنطاق محافظة الجيزة واقتياده عنوة واحتجازه بشقة خاصة به بمدينة 6 أكتوبر، وعقب ذلك قاموا بنقله لمدينة الفيوم واحتجازه بشقة خاصة بالمتهم الثانى ثم اقتياده إلى منطقة مقابر مجاورة ولدى شعورهم بتضييق الخناق عليهم استولوا على متعلقاته الشخصية "جواز سفر وتصريح عمل وعدد من الفيزا كارد" وأطلقوا سراحه.

وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط المسروقات والسيارة لدى نجله مُقيم الطالبية بالجيزة وتم ضبطه، وأضافوا بتخلصهم من الطبنجة والقيد الحديدى بإلقائهما بإحدى المناطق النائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.


الاسكندريه

امن الاسكندريه

خطف رجل اعمال

نيابه الرمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

مصر تبهر العرب بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.. الصحافة الجزائرية: الأمن المصرى يحقق العلامة الكاملة.. "تذكرتى" طفرة نوعية.. الملاعب المصرية قطعة من أوروبا.. وتتساءل: هل بإمكان الجزائر تنظيم الحدث بنفس المستوى؟

مصر تبهر العرب بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.. الصحافة الجزائرية: الأمن المصرى يحقق العلامة الكاملة.. "تذكرتى" طفرة نوعية.. الملاعب المصرية قطعة من أوروبا.. وتتساءل: هل بإمكان الجزائر تنظيم الحدث بنفس المستوى؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الصحافة التونسية تنتقد حكم مباراة السنغال وتلوم الحظ بعد ضياع الحلم الأفريقى

الصحافة التونسية تنتقد حكم مباراة السنغال وتلوم الحظ بعد ضياع الحلم الأفريقى

"محاربو الصحراء فى النهائى".. الصحافة الجزائرية تحتفل بكتيبة جمال بلماضى

"محاربو الصحراء فى النهائى".. الصحافة الجزائرية تحتفل بكتيبة جمال بلماضى

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة