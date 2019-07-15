حبس المتهمين بخطف صاحب سنتر تعليمى بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بخطف رجل أعمال إثر خلافات مالية على إقامة مشروع وطلب 5 ملايين جنيه فدية لإطلاق سراحه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من رئيس وحدة بإحدى الشركات، ومُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، باختطاف شقيق زوجته، مالك سنتر تعليمى بإحدى الدول العربية، 46 سنة، ومُقيم بدائرة القسم، عقب توجهه إلى مدينة القاهرة لمقابلة شريكه بالسنتر، وتلقى زوجة المتغيب اتصالاً يفيد بقيام مجهولين باحتجازه وطلب منها مبلغ 5 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

كما تم تشكيل فريق بحث لكشف الواقعة وأسفرت أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، صاحب شركة مقاولات، 51 سنة، مُقيم الطالبية بالجيزة، وعاطل، 46 سنة، سبق اتهامه فى 30 قضية "سلاح نارى، آداب عامة"، وعاطل، 43 سنة، مُقيمان بالفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بقيام المجنى عليه وزوجته بإيهامه بإمكانية إقامة مشروع تجارى بإحدى الدول العربية وتحصلوا منه على مبلغ 4 ملايين جنيه لاستثمارها فى المشروع، إلا أنهم لم يفوا بذلك وعند مطالبته لهم برد المبلغ ماطلوه فى السداد، فقام بالاتفاق مع باقى المتهمين على اختطافه وفى سبيل تنفيذ ذلك قاموا بتجهيز طبنجة صوت وقيد حديدى وسيارة ملاكى خاصة بالمتهم الأول، واستدرجوه لطريق المحور بنطاق محافظة الجيزة واقتياده عنوة واحتجازه بشقة خاصة به بمدينة 6 أكتوبر، وعقب ذلك قاموا بنقله لمدينة الفيوم واحتجازه بشقة خاصة بالمتهم الثانى ثم اقتياده إلى منطقة مقابر مجاورة ولدى شعورهم بتضييق الخناق عليهم استولوا على متعلقاته الشخصية "جواز سفر وتصريح عمل وعدد من الفيزا كارد" وأطلقوا سراحه.

وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط المسروقات والسيارة لدى نجله مُقيم الطالبية بالجيزة وتم ضبطه، وأضافوا بتخلصهم من الطبنجة والقيد الحديدى بإلقائهما بإحدى المناطق النائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.