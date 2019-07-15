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"جنايات المنيا" تقضى بإعدام فلاح قتل صديقه بسبب خلافات مالية

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:51 م
"جنايات المنيا" تقضى بإعدام فلاح قتل صديقه بسبب خلافات مالية جنايات المنيا - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، بالإعدام شنقًا لفلاح قتل صديقه بعدما قام باستدراجه للزراعات بسبب خلاات مالية بينهما.

وجاء الحكم ضد المتهم "م-ح- ا" فلاح ومقيم مركز سمالوط، بعد أن قتل المجنى عليه "م ف " في يوم 24 يوليو عام 2016 عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية نشوب مشاجرة بينهما لوجود خلافات مالية سابقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت اخطارًا منذ 3 سنوات بالعثور على جثة شاب ملقى بمصرف مائي، وكشفت تحقيقات النيابة حينها أن المتهم استدرج صديقه المجنى عليه إلى الزراعات وأطلق أعيرة نارية عليه، ثم قام بطعنه عدة طعنات في رقبته، وإلقاءه فى مصرف مائي، إلى ان تقرر إحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية مطلع الشهر الماضى، والذي أيد إعدام المتهم.


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الاعدام لفلاح بالمنيا

حوادث المنيا

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