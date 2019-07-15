جدة تطالب بضم حفيدتها لحضانتها بسبب سوء معاملة زوجة الأب

اسيوط - ضحا صالح

طالبت جده بضم حفيدتها لحضانتها بعد أن اعتادت زوجة أبيها معاملتها معاملة سيئة وتسببت فى إحداث عاهة مستديمة فى وجها بعد أن ضربتها بأحد أدوات المطبخ وأسفر عن ذلك خياطة الجرح بوجهها.

وقالت "محاسن ،ع،ب" 56 عاما فى الدعوى رقم 1132/2018اسرة والتى طالبت فيها بضم حفيدتها إلى حضانتها بعد وفاة أمها وزواج أبيها بأخرى أن الطفلة هاجر حفيدتها كانت دائمة الشكوى من معاملة زوجة أبيها لها وأنها كانت تجبرها علي قضاء أعمال المنزل فى حين أن عمرها لم يتجاوز ال9 سنوات وتحرمها من الأكل بشكل دائم وتقسو عليها بضربها ضربا مبرحا أدى إلى خياطة وجهها بـ5 غرز بالجبهة، وأحدثت لها عاهه مستديمة بعد ضربها باحد ادوات المطبخ وقالت الجدة ان الاب وزوجته غير امنين على الحفيدة الوحيدة التى تركتها لها ابنتها.