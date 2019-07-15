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توفير 60% من المقررات السمادية الصيفية والصرف بالسعر المدعم

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:10 م
توفير 60% من المقررات السمادية الصيفية والصرف بالسعر المدعم أسمدة زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، توفير 60% من المقررات السمادية الصيفية، من إجمالى 2.2 مليون طن احتياجات الموسم الصيفى الحالى، موضحا أن اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، تواصل اجتماعاتها مع شركات إنتاج الأسمدة لمرجعة حصتها الموردة، واستكمال باقى حصتها من الأسمدة المدعومة لتغطية احتياجات موسم الزراعات الصيفية.

وأوضح رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تواصل  توريد حصتها المتفق عليها لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الصيفية بالأسعار المدعمة ، موكدا: أن هناك لجان فنية وقابية حول عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.

وتابع "الشناوى"، أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تعهدت باستكمال توريد حصتها المتفق عليها لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الصيفية، وعدم حدوث أى اختناق فى السوق المحلى، موضحا أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير جميع المقررات المتفق عليها، ومتابعة  قواعد  وصرف  المقررات السمادية، والزام الشركات بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة.

 


الخدمات الزراعية

توزيع الأسمدة

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