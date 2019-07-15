تنفيذ 131 حكم قضائى وفحص 11 مسجل وتحرير 925 مخالفة مرورية بمطروح

مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 131 حكما قضائيا، وفحص 11 مسجل خطر ومشتبه فيهخلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 4 مسجلين خطر و 7 مشتبه فيهم، وتنفيذ حكمين جنائيين، و48 حكم جزئي و 26 حكم مستأنف و46 حكم بغرامات و 9 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر ، مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 925 مخالفة مرورية وتحصيل 20 ألف جنيه غرامات فورية.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان، إن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 146 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم ضبط 5 موتوسيكلات وبيتش باجي وسيارة بدون لوحات معدنية أو تراخيص وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.