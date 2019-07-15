سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

تمريض طنطا تحصل على اعتماد "هيئة ضمان جودة التعليم"

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:34 م
تمريض طنطا تحصل على اعتماد "هيئة ضمان جودة التعليم" الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت كلية التمريض بجامعة طنطا، على شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة.

وأضاف الدكتور مجدي سبع، أن الجامعة حريصة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة بهدف تخريج أجيال قادرة على المنافسة فى سوق العمل داخلياً وخارجيا، مضيفً أن كلية التمريض تقوم على تقديم برامج  أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية، بجانب رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 
وتوجهت الدكتورة لطيفة فودة عميد الكلية، بخالص الشكر لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والنواب ومركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة الدكتورة عزة حسن لدعمهم المتواصل، وكذلك وكلاء الكلية وفريق الجودة ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين والطلاب على ما بذلوه من جهد أتاح للكلية الحصول على الاعتماد.
 
ومن جانب آخر، أعلن رئيس جامعة طنطا، حصول كلية طب الأسنان على شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتا إلى أنها سارية لمدة 5 سنوات.
 
وأضاف"سبع" أن كلية طب الأسنان واحدة من أعرق كليات الجامعة التي تضم باقة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فضلا عن العديد من البرامج الأكاديمية ذات الجودة العالية والتى تحكمها المعايير العالمية والمحلية، والتي من شأنها إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبداع فى سوق العمل محلياً و دولياً .
 
وتوجهت الدكتورة عبير دراج القائم بعمل عميد الكلية، بخالص الشكر لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعه والنواب لدعمهم المتواصل وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير كافة عناصر العملية التعليمية والبحثية والوصول إلى مستوى الجودة المطلوبة للتعليم والبحث العلمى.
 
وأضافت "دراج"، أن الاستمرار على طريق الجودة لا يقل أهمية عن الحصول عليها، موجهة الشكر إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة الدكتورة عزة حسن لجهودها المبذولة سعياً لحصول جميع كليات الجامعة على الاعتماد، وكذلك مسئولى وأعضاء فريق الجودة بالكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين والطلاب على ما بذلوه من جهد أتاح للكلية الحصول على هذا المركز الأكاديمى المتقدم.
 
 
 
 
 
 
 

 


جامعه طنطا

رئيس جامعة طنطا

تمريض طنطا

أعضاء هيئة التدريس

جودة التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة طنطا يفتتح فعاليات اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الفيروسى

الأحد، 14 يوليه 2019 03:33 م

جامعة طنطا تحصل على المركز الخامس محلياً و1048 عالمياً وفقا لتصنيف "ويبومتركس"

السبت، 13 يوليه 2019 11:26 م

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السنوى الرابع لأقسام الصدر بجامعات الدلتا

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:15 م

رئيس جامعة طنطا يكرم فريق طبى نجح فى إعادة يد مبتورة لطفل

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:15 م

رئيس جامعة طنطا يستقبل مدير هيئة "فولبرايت" الأمريكية مناقشة سبل التعاون بين الجانبين

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة