تمريض طنطا تحصل على اعتماد "هيئة ضمان جودة التعليم"

حصلت كلية التمريض بجامعة طنطا، على شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة.
وأضاف الدكتور مجدي سبع، أن الجامعة حريصة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة بهدف تخريج أجيال قادرة على المنافسة فى سوق العمل داخلياً وخارجيا، مضيفً أن كلية التمريض تقوم على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية، بجانب رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وتوجهت الدكتورة لطيفة فودة عميد الكلية، بخالص الشكر لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والنواب ومركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة الدكتورة عزة حسن لدعمهم المتواصل، وكذلك وكلاء الكلية وفريق الجودة ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين والطلاب على ما بذلوه من جهد أتاح للكلية الحصول على الاعتماد.
ومن جانب آخر، أعلن رئيس جامعة طنطا، حصول كلية طب الأسنان على شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتا إلى أنها سارية لمدة 5 سنوات.
وأضاف"سبع" أن كلية طب الأسنان واحدة من أعرق كليات الجامعة التي تضم باقة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فضلا عن العديد من البرامج الأكاديمية ذات الجودة العالية والتى تحكمها المعايير العالمية والمحلية، والتي من شأنها إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبداع فى سوق العمل محلياً و دولياً .
وتوجهت الدكتورة عبير دراج القائم بعمل عميد الكلية، بخالص الشكر لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعه والنواب لدعمهم المتواصل وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير كافة عناصر العملية التعليمية والبحثية والوصول إلى مستوى الجودة المطلوبة للتعليم والبحث العلمى.
وأضافت "دراج"، أن الاستمرار على طريق الجودة لا يقل أهمية عن الحصول عليها، موجهة الشكر إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة الدكتورة عزة حسن لجهودها المبذولة سعياً لحصول جميع كليات الجامعة على الاعتماد، وكذلك مسئولى وأعضاء فريق الجودة بالكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين والطلاب على ما بذلوه من جهد أتاح للكلية الحصول على هذا المركز الأكاديمى المتقدم.
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