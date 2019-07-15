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تفاصيل مقتل عامل على يدى جاره بشبرا الخيمة .. المتهم: حاول قتلى فقتلته

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:12 م
تفاصيل مقتل عامل على يدى جاره بشبرا الخيمة .. المتهم: حاول قتلى فقتلته المنزل الذى تمت بها الواقعة
القليوبية نيفين طه

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"مكنتش عايز أقتلته، وتحملته كثيرا هو السبب الذى أخبرني لارتكاب تلك الواقعة ، كان دائم الشجار والإهانة معي وأسرتي حتي إنه حاول التحرش بزوجتى"، بهذه الكلمات اعترف قاتل جارة بشبرا الخيمة خلال تحقيقات البحث الجنائي بالقليوبية. 
 
وقال المتهم: اسمى "أسامه " أعرف المجنى عليه منذ فتره حيث أنه جارى ويقطن بذات العقار الذى أعيش فيه، ولكنه كان دائم الخلافات معي ومع أسرتي، وكان يفتعل المشاكل تارة بسب الجيرة وتارة أخرى بسب لهو الأطفال. 
 
وتابع المتهم: لم يقتصر الأمر على ذلك ففي يوم الواقعة أثناء عودة زوجتي من الخارج وصعودها سلالم العقار حاول التحرش بها، وعندما استغاثت بي، قام بسبابنا وحاول التعدى علي بسكين وبالفعل أصابني بيدى، فأستشطت غيظا واستخلصته منه وطعنته بها حتي سالت دماؤه.
 
وردد المتهم: أنا راجل غلبان مكنتش عايز أموته.. حياتى ضاعت وأسرتي. 
 
 

وكان قد تلقي المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، بلاغا بوفاه المدعو" محمد حسني ياسين" عامل مدابغ إثر طعنة بسلاح أبيض عدة طعنات بالذراعين والفخذين.

 

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية ، وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية. 
 
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أسامة كمال الدين" عامل ومقيم بدائرة القسم، لوجود خلافات بينهما.
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذالك بسبب خلافات  علي الجيرة ولهو الأطفال  بينهما وتعدى المجنى عليه بالسب والشتم ، فقام بإعداد سلاح أبيض "سكين " واجهز علية حتي أراده قتيلا ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7306 إدارى القسم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


جرائم القتل فى القليوبيه

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