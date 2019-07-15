تفاصيل مقتل عامل على يدى جاره بشبرا الخيمة .. المتهم: حاول قتلى فقتلته

وقال المتهم: اسمى "أسامه " أعرف المجنى عليه منذ فتره حيث أنه جارى ويقطن بذات العقار الذى أعيش فيه، ولكنه كان دائم الخلافات معي ومع أسرتي، وكان يفتعل المشاكل تارة بسب الجيرة وتارة أخرى بسب لهو الأطفال.

وتابع المتهم: لم يقتصر الأمر على ذلك ففي يوم الواقعة أثناء عودة زوجتي من الخارج وصعودها سلالم العقار حاول التحرش بها، وعندما استغاثت بي، قام بسبابنا وحاول التعدى علي بسكين وبالفعل أصابني بيدى، فأستشطت غيظا واستخلصته منه وطعنته بها حتي سالت دماؤه.

وردد المتهم: أنا راجل غلبان مكنتش عايز أموته.. حياتى ضاعت وأسرتي.