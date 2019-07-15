سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 09:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين بـ"رشوة المقابر"

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:10 ص
تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين بـ"رشوة المقابر" مقابر ــ أرشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات بها الفترة الأخيرة، فى العديد من المؤسسات الحكومية، وآخرها رشوة المقابر والمتهم بها عضو مجلس النواب صلاح عيسي و3 آخرين.

والمتهمون بهذه القضية يواجهون  5 اتهامات، والتى تستوجب عقوبات نصها القانون كالتالي:

 

5 اتهامات يواجهها الراشين والمرتشين والوسطاء:

 

الراشون: تقديم رشوة مالية لموظف عمومي

التلاعب فى الأوراق الرسمية

الاستيلاء على المال العام

المرتشون: تقاضي مبالغ وعطايا مالية

استغلال السلطة والوظيفة

الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون

إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

الوسطاء:

الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة

 

العقوبات المقررة بالقانون للمتهمين:

المادة الخاصة بالمرتشى

تؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز 200 جنيه.

 المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

"الراشون والوسطاء"

يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الاعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

 

 

 


قضايا الرشوة

العقوبات المقررة للرشوة

رشوة المقابر

نيابة امن الدوله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد تجديد حبسه بـ"رشوة المقابر"..النائب صلاح عيسى تسلم 1.2مليون من أصل 2 مليون جنيه مقابل إنهاء تراخيص جبانات..الإضرار بالمال العام والتربح أبرز الاتهامات..و"الكسب" يحقق فى تضخم ثروته

الأحد، 14 يوليه 2019 10:54 م

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

الأحد، 14 يوليه 2019 05:30 م

تجديد حبس النائب صلاح عيسى وثلاثة متهمين آخرين 15 يوما فى "رشوة المقابر"

السبت، 13 يوليه 2019 02:02 م

أهالى قرية بمركز شربين بالدقهلية يطالبون بإنارة طريق المقابر

السبت، 13 يوليه 2019 11:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

أمم أفريقيا 2019 تمنح 7 نجوم دور "البطولة الكروية".. صور

أمم أفريقيا 2019 تمنح 7 نجوم دور "البطولة الكروية".. صور

فيديو.. تواصل دعوات سحب تنظيم المونديال من قطر بسبب تدهور حال العمالة

فيديو.. تواصل دعوات سحب تنظيم المونديال من قطر بسبب تدهور حال العمالة

يحتوى على كمية من الفيتامينات.. كترى من الأناناس عشان صحتك وبشرتك

يحتوى على كمية من الفيتامينات.. كترى من الأناناس عشان صحتك وبشرتك

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

اعرف كيف يواجه صندوق مكافحة الإدمان حالات تعاطى المخدرات بين سائقى المدارس

اعرف كيف يواجه صندوق مكافحة الإدمان حالات تعاطى المخدرات بين سائقى المدارس

مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بولاية جيجل بالتأهل لنهائى الكان

مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بولاية جيجل بالتأهل لنهائى الكان

تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها

تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة