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تعرف على الإجراءات القانونية حيال المتخلف عن دفع النفقة الزوجية

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:00 ص
تعرف على الإجراءات القانونية حيال المتخلف عن دفع النفقة الزوجية محكمة الأسرة _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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ينص قانون الأحوال الشخصية على عدد من الإجراءات القانونية إذا تخلف الزوج عن دفع النفقات بعد صدور حكم يلزمه بدفعها، وإثبات "الزوجة"، أن "الزوج"، قادر على سداد ما صدر الحكم به .

ويرصد الـ"اليوم السابع"، التفاصيل والاجراءات القانونية اللازمة حال تخلف الزوج عن دفع النفقة الزوجية" حيث تشمل.

1-النفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته .

2-حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن  حكم واجب النفاذ.

 3- إذا إمتنع من صدر بحقه حكم النفقة عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

4-تشمل النفقات (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى).

5-يتم التحقيق فى قضايا النفقة لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق وتطالب بالتحرى من قبل المحكمة.

6-شروط دعوي الحبس، أن يكون الحكم بشأن النفقات كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب.

7- يكون الحكم الصادر نهائيا وانتهت مواعيد استئنافه.

8-للزوجة أن تثبت امتناع زوجها عن الإنفاق بجميع طرق الإثبات ومنها التحريات الإدارية .

 


محكمه الاسره

خلافات اسريه

حكم حبس الزوج

تخلف عن النفقه

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