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تعرف على ارشادات الحماية المدنية لمنع نشوب الحرائق بالسيارات

الإثنين، 15 يوليه 2019 05:00 ص
تعرف على ارشادات الحماية المدنية لمنع نشوب الحرائق بالسيارات قوات الحماية المدنية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أوصت إدارة الحماية المدنية للحد من الحرائق التى تندلع بالسيارات أثناء القيادة أعلى الطرق والميادين بالقاهرة، والجيزة والمحافظات الأخرى، التى تنتج عن سير المركبات لمسافات كبيرة بالطرق والاستخدام الخاطئ للسيارة، وتنتقل إليها سيارات الإطفاء، وتوجد ارشادات عامة لتجنب الحرائق. 

 

-

يجب التأكد من عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم – منظم الوقود"

 

- يجب التأكد من مراقبة وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع أحكام ربط الفواصل بين المواسير والخراطيم.

 

-

على قائدى السيارات عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجفف من الوقود وأثناء عمليات الإصلاح

 

-يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وجود أبخرة للوقود

 

-

يجب التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية

 

-عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير مناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

 

-

يمنع ترك الأسلاك لعدم حدوث أى احتكاك بجسم السيارة أو ملامسة أجزاء ساخنة

 

-يجب التأكد من عدم ملامسة الأسلاك لطرفى البطارية لمعدن السيارة

 

-

على قائدى المركبات عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء منها داخل السيارة مع شدة الرياح أثناء القيادة

 

-عند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.


وصايا الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

حرائق السيارات

ارتفاع دراجات الحرارة

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