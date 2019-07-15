ترامب مدافعاً عن تغريداته ضد النائبات الديمقراطيات.. ليرحلن إذا رغبن فى ذلك

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دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن تغريدات له بأن عدداً من النائبات الديمقراطيات الملونين بالكونجرس ينبغي أن "يعودن" إلى بلادهن رغم أن جميعهن أمريكيات قائلاً: ليرحلن إذا رغبن في ذلك.

وأوضحت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن دفاع ترامب جاء عندما سأله صحفي في البيت الأبيض قائلاً: "ألست قلقاً حول تصنيف كثيرٍ من الأشخاص للتغريدة بأنها عنصرية وأن الجماعات القومية البيضاء تجد اهتماماً مشتركاً معك حول هذه النقطة".

رد الرئيس الأمريكي ترامب على هذا السؤال بالنفي قائلاً "لا يقلقني لأن كثيراً من الأشخاص يتفقون معي"، مضيفاً أن عليهن الرحيل إذا مارغبن في ذلك.