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ترامب: تباطؤ نمو اقتصاد الصين سيضغط على بكين لتسريع وتيرة إتمام اتفاق تجارى

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:50 م
ترامب: تباطؤ نمو اقتصاد الصين سيضغط على بكين لتسريع وتيرة إتمام اتفاق تجارى الرئيس الصينى وترامب
واشنطن (أ ش أ)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب " إن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصينى قد يشكل عامل ضغط على بكين لتسريع وتيرة محادثات التجارة مع واشنطن وإتمام اتفاق تجارى بين البلدين.

وأوضح ترامب - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم الاثنين - أن التعريفات الجمركية التى فرضتها واشنطن على الصين لعبت دورا فى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصينى مثلما كشفت البيانات اليوم، مشيرا إلى إمكانية فرض مزيد من الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ترامب " لهذا السبب تسعى الصين لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بل وتشعر بالندم من الأساس على نقض اتفاقهما السابق" /على حد وصفه.

وكانت بيانات رسمية صينية صدرت اليوم تشير إلى أن الناتج الإجمالى الصينى نما بنسبة 6.2% خلال الربع التانى من العام الحالى وهو أدنى مستوى فى 3 عقود، ليأتى ذلك مطابقا لتوقعات المستثمرين فى ظل تداعى الطلب فى الداخل والخارج على خلفية توترات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

 


ترامب

الصين

اقتصاد الصين

العلاقات الامريكيه الصينيه

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