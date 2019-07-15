تجديد حبس 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب المواطنين ببنها

القليوبية - نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة بنها، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لتكوينهم عصابة لسرقة المواطنين وخطف الحقائب وأجهزة المحمول منهم باستخدام دراجة بخارية فى الشوارع.

كانت معلومات سرية وردت إلى العميد حسين جندية مأمور مركز شرطة بنها بتكوين كل من "ياسين م. ي."، و"أحمد ا. ا."، و"حمادة ش "، عاطلين، تشكيل عصابي.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المرورية حال استقلالهم دراجتين بخاريتين، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء و3 أقنعة سمراء اللون و11 هاتف محمول، و3800 جنيه.

وبتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها.