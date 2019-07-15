تجديد حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمتين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

ووجهت النيابة للمتهمين حسام أحمد وإيمان محمد بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 27 يوليو لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات فى القضية.

وأسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.