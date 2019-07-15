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تجديد حبس عامل قتل بائعا للخلاف على مبالغ مالية فى بولاق

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:41 م
تجديد حبس عامل قتل بائعا للخلاف على مبالغ مالية فى بولاق جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاملا بمطعم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل بائع طالبه برد مبلغ 10 آلاف جنيه، اقترضها منه وأنفقها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة بائع يبلغ من العمر 74 عاما داخل مسكنه، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه تعرض للخنق بحبل، على يد عامل بمطعم.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر باقتراضه مبلغ (10 آلاف جنيه) من المجنى عليه، لإقامة مطعم، إلا أنه أنفق المبلغ المالى، ولدى مطالبة المجنى عليه برد المبلغ عقد العزم على قتله.

وتابع المتهم، أنه توجه للشقة محل سكن المجنى عليه، وعقب دخوله قام بدفعه أرضاً وخنقه باستخدام حبل، فأودى بحياته وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


قتل

اقتراض

خلافات مالية

بولاق الدكرور

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