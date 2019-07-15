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تجديد حبس عاطل بتهمة قتل كوافيره بالسلام

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:13 م
تجديد حبس عاطل بتهمة قتل كوافيره بالسلام جثة - أرشيفية
كتب ــ عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل، 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل كوافيرة بسبب غيرته عليها وشكه في سلوكها.
 
واعترف المتهم بقتل كوافيرة طعنا بسكين بمنطقة السلام بتفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة، حيث قال إنه ارتكب جريمته داخل مسكنها، بعد علمه أنها بمفردها وخروج صديقتها التي تقيم برفقتها إلى عملها، مشيرا إلى أنه ذهب إليها وعقب رؤيتها نشبت بينهما مشاجرة، قام على إثرها بطعنها 12 طعنة في أماكن متفرقة من جسدها، انتقاما منها قائلا: "محستش أنا بعمل إيه الشيطان خلاني اقتلها في الحال" لخلافات خاصة بينهما، مضيفا أنه كانت تربطه بالمجني عليها علاقة عاطفية، وتناهي الي سمعه تعدد علاقاتها مع الرجال، فنشبت نار الغيرة داخل قلبه وقرر التخلص منها ".
 
وأضاف المتهم أمام النيابة، أنه فكر في سرقة مصوغات المجني عليها، لإبعاد معالم الجريمة عنه، مشيرا إلى أنها قامت باستفزازه مما دفعه لطعنها بسلاح أبيض.
 
تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغ من الأهالي، يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.
 
وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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