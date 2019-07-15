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تجديد حبس سائق بتهمة ترويج مخدر الاستروكس بالسلام 15 يوماً

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:08 م
تجديد حبس سائق بتهمة ترويج مخدر الاستروكس بالسلام 15 يوماً مخدر الاستروكس_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس المتهم "مراون.ع"، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة بمنطقة النهضة فى السلام.
 
وكشفت التحريات أن المتهم هو "مروان. ع"، 25عام، سائق "توك توك".

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام سائق "توك توك"، بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبأجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهم وبحوزته "30 كيس من مخدر الاستروكس"، وبسؤاله اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


تجارة المخدرات

تجارة الاستروكس

نيابة السلام

محكمة الجنح

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