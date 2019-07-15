تجديد حبس المتهمين بضرب ماسح سيارت حتى الموت لسرقته "كانز" فى عابدين

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عابدين، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق فى التعدى على ماسح سيارات حتى الموت، لسرقته علبة "كانز".

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى بشارع عدلى، وعثر على جثة شاب يعمل فى مسح السيارات بالشارع، مصاب كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم.

ومن خلال التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفى بسرقة عبوة "كانز" من أحد الأكشاك لاحظه صاحب الكشك، وأمسك به وتعدى عليه بمساعدة شخصان آخران حتى لفظ أنفاسة الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.