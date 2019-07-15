تأجيل محاكمة متهمين بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 8 أغسطس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهمين بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، لجلسة 8 أغسطس المقبل ، لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل ، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى ، وسامى زين الدين ، وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.