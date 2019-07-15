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تأجيل دعوى بطلان إسباغ الحماية الجنائية على الشيكات المكتبية لجلسة 13 أكتوبر

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:09 م
تأجيل دعوى بطلان إسباغ الحماية الجنائية على الشيكات المكتبية لجلسة 13 أكتوبر المحكمة الدستورية - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 31 دستورية، بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 والمعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطيه الصادرة قبل 1/10/2005 والثابتة التاريخ قبل 1/10/2006.

 

 


المحكمة الدستورية العليا

الحماية الجنائية على الشيكات

الشيكات المكتبية

الشيكات الخطية

المحكمة الدستورية

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