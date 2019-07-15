بعد حجزها للحكم .. 10 محطات فى إعادة محاكمة 28 متهما بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، على الفصل فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، بعد حجز القضية لـ 10 أغسطس للنطق بالحكم، وتوجد العديد من المحطات الهامة بالدعوى منها ...

المحطة الاولى .. تلاوة أمر الإحالة

حددت محكمة الاستئناف جلسة 26 فبراير 2017 لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة أمر إحالتهم وطالب بتطبيق نص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة عليهم، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.

المحطة الثانية .. رد المحكمة

فى جلسة 29 مارس 2017، قررت المحكمة وقف سير الدعوى لنظر طلب رد المحكمة المقدم من دفاع المتهم محمد البتاجى.

المحطة الثالثة ..رفض طلب الرد

بعد وقف سير الدعوى للنظر فى طلب رد المحكمة قررت محكمة الاستئناف رفض طلب الرد وقررت تغريم المتهم.

المحطة الرابعة .. طلب مبارك للشهادة

فى جلسة 17 مايو 2017 طلب أعضاء فريق هيئة الدفاع وعلى رأسهم محمد طوسون، سماع أقوال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وآخرين.

المحطة الخامسة ..سماع الشهود

عل مدار عامين كاملين استمعت المحكمة لأقوال الشهود من أمر الإحالة ومن خارجه، وبدأت فى جلسة 12 يونيو 2017 استمعت المحكمة لأقوال العميد خالد عكاشة مسئول إدارة الحماية المدنية بشمال سيناء إبان الأحداث، ومن أبرز الشهود الذين استمعت لهم المحكمة اللواء حبيب العادلى، واللواء عادل عزب، والرئيس الأسبق مبارك.

المحطة السادسة .. فض الأحراز

على مدار جلسات المحاكمة فض المحكمة أحراز القضية، وفضت أحراز عبارة عن صور وفيديوهات لاقتحام سجن المرج، وسجن وادى النطرون وتخريب الممتلكات العامة ومكالمة لمرسى مع قناة الجزيرة.

المحطة السابعة .. الادعاء بمليار جنيه

فى جلسة 21 أغسطس 21 أغسطس 2017، أدعى ممثل الدولى بمليار جنية كتعويض مؤقت ضد المتهمين.

المحطة الثامنة .. حبس البتاجى

فى جلسة 15 فبراير 2018، وجهت المحكمة للمتهم محمد البتاجى تهمة إهانة المحكمة واستخدمت حقها القانونى فى حبس المتهم سنة .

المحطة التاسعة ..مرافعة النيابة العامة

فى جلسة 7 أبريل 2019 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

المحطة العاشرة .. مرافعة الدفاع

على مدار 16 جلسة استمعت المحكمة دفاع المتهمين والتى بدأتها فى جلسة 14 أبريل الماضى وكان آخرها جلسة 13 يوليو الجارى، والتمس دفاع المتهمين البراءة وانتفاء التهم الموجهة للمتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".