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بسبب مشكلة فنية.. وكالة فضاء الهند تعلن تأجيل ثانى مهمة هندية للقمر

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:10 ص
بسبب مشكلة فنية.. وكالة فضاء الهند تعلن تأجيل ثانى مهمة هندية للقمر الفضاء - أرشيفية
(رويترز)

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قالت وكالة الفضاء الهندية، إنها أجلت إطلاق ثانى مهمة لها إلى القمر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، بسبب مشكلة فنية تم رصدها قبل أقل من ساعة من إطلاق المركبة تشاندريان 2.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على تويتر، إن موعد الإطلاق الجديد سيتم إعلانه فى وقت لاحق.

وكان من المقرر إطلاق تشاندريان 2 فى الساعة 09.21 مساء بتوقيت جرينتش أو الساعة 02.51 بالتوقيت المحلى فى أكثر المهام الفضائية الهندية تعقيدا على الإطلاق حسب وصف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

 

 


الهند

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القمر

وكالة الفضاء الهندية

المركبة تشاندريان 2

تشاندريان 2

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