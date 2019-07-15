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انتهاء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى 31 أغسطس

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:30 ص
انتهاء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى 31 أغسطس المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تنتهى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية للكشف عن سرطان الثدى فى 9 محافظات 31 أغسطس المقبل.
 
وذكرت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن الفحص يستهدف الكشف عن أورام الثدى والضغط والسكر والسمنة، كما يتم إرسال مواد توعوية حول الوقاية من المرض.  
 
وأضافت المبادرة الرئاسية: يجب الحرص على الكشف والفحص الدورى للكشف عن المرض سريعا لنكون متطمئنين على كل ستات مصر من السكر والضغظ والسمنة وسرطان الثدى .
 
وقالت المبادرة الرئاسية : تقدرى تعرفى أقرب مكان أو وحدة صحية ليكي من خلال اللينك ده  http://100millionseha.eg/ أو من خلال الاتصال على 15335.
 

 


الصحة

المبادرة الرئاسية

سرطان الثدى

السكر

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