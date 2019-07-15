انتهاء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى 31 أغسطس

وذكرت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن الفحص يستهدف الكشف عن أورام الثدى والضغط والسكر والسمنة، كما يتم إرسال مواد توعوية حول الوقاية من المرض.

وأضافت المبادرة الرئاسية: يجب الحرص على الكشف والفحص الدورى للكشف عن المرض سريعا لنكون متطمئنين على كل ستات مصر من السكر والضغظ والسمنة وسرطان الثدى .