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انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى مصر الجديدة

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:38 م
انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى مصر الجديدة حريق شقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مصر الجديدة، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى شقة سكنية، بأحد العقارات فى مصر الجديدة، لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

 

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار فى مصر الجديدة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى مصر الجديدة، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.


مصر الجديدة

نيابة مصر الجديدة

شرطة النجدة

الحماية المدنية

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