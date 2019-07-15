اليوم.. نقابة الصيادلة تجرى قرعة الحج على أربعة تأشيرات مجانية

تجرى النقابة العامة للصيادلة، اليوم الإثنين، قرعة علنية بمقر النقابة، حول 4 تأشيرات مجانية، مُخصصة للنقابة من قبل وزارة الصحة لاختيار الفائزين، بعد إعلانها فتح باب التقديم منذ 9 يوليو الجارى.

وحددت النقابة مجموعة من الشروط للمتقدمين، هى: حضور الصيدلى يوم إجراء القرعة شرط للدخول فى القرعة، وتقديم طلب التقدم للقرعة، جواز سفر سار لمدة سنة على الأقل، عدد 6 صورة خلفية بيضاء 4×6، شهادة صحية من مكتب صحة مرفق بها إيصال السداد، تقرير طبي خاص بالحج من مستشفى حكومى، وصورة كارنيه النقابة ،صورة بطاقة الرقم القومي سارية على أن تسلم الأوراق بالنقابة العامة فى مواعيد العمل الرسمية .

ومن المقرر أن يتم إعلان الفائزين بالتأشيرات، فور الإنتهاء من إجراء القرعة.