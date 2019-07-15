اليوم قطع المياه عن باسوس بالقناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن منطقة باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، الموافق 15 يوليو الجارى، لمدة 6 ساعات، من الساعة الثالثة عصر اليوم الإثنين، وحتى الساعة التاسعة مساء اليوم نفسه، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.