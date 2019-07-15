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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تجدد اعتماد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:22 م
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تجدد اعتماد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، موافقة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على تجديد اعتماد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، لتكون بذلك أول كلية طب في جامعة الأزهر تحصل على الاعتماد فى عام 2014، وأول كلية طب فى الجامعة يتم تجديد الاعتماد لها.

وثمن المحرصاوى هذه الخطوة، والجهد الذى تقوم به وتقدمه كلية طب البنات بالقاهرة برئاسة الدكتوره نيره مفتاح عميدة الكلية، والدكتوره وفاء حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب،  والدكتوره مريم أبو شادى وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث ، مؤكدا أنها إضافة جديدة وإنجاز كبير ووسام شرف يضاف إلى أوسمة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. 

وأشاد المحرصاوي بالإنجازات والنجاحات التي حققها قطاع الطب بجامعة الأزهر خلال الفترة الماضية على أرض الواقع، إضافة إلى الجهود العلمية والخدمات المجتمعية في كافة المحافظات.

مؤكدا أن جامعة الأزهر هي واحدة من أعرق الجامعات على مستوى العالم، وتسير بخطى واثقة وثابتة في خطتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الطب بها ومنظومة البحث العلمي وتطوير المستشفيات والمراكز البحثية التابعة لها، والعمل على تعزيز الدور الذي تقوم به من بحث علمي وتقنيات حديثة وندوات ومؤتمرات، والتي تهدف جميعها إلى دفع عجلة البحث العلمي والعملية التعليمية والمشاركة في التنمية المجتمعية.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد 14 كلية مختلفة بجامعة الأزهر ، وجارى اعتماد العديد من الكليات خلال المرحلة القادمة.

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية الطب

طب بنات

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