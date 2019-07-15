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"الهجرة" تنظم زيارة لممثلى الكيانات المصرية بالخارج لمدينة الجلالة

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:24 ص
"الهجرة" تنظم زيارة لممثلى الكيانات المصرية بالخارج لمدينة الجلالة المصريين فى الخارج
كتب محمود راغب

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نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لممثلى الكيانات المصرية بالخارج، زيارة إلى مدينة الجلالة بمنطقة العين السخنة.

تهدف الزيارة إلى أن يتفقد المصريون المقيمون بالخارج هذا المشروع، باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة القطاع المدنى، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا، ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، ما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.

واستمع ممثلو الكيانات المصرية بالخارج، فى بداية الزيارة، إلى شرح تفصيلى للمشروعات المنفذة بامتداد طريق الجلالة على الجانبين، من مدن سكنية ورياضية ومصانع ومحطة كهرباء ومطبعة وكباري وطرق جديدة. 

كما استمع ممثلو الكيانات لشرح تفصيلى آخر لعدد من المشروعات التنموية التى تجرى على أرض مصر منها العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وأنفاقها، وكيفية حفرها، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، والمزارع السمكية، وسحارات سرابيوم، لنقل المياه إلى أرض سيناء. 

تجدر الإشارة، إلى أن المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج اختتم أعماله مساء السبت الماضي، بعد أن شهد عقد 11 جلسة تضمنت ورش عمل ناقشت عدة قضايا هامة تمثلت في موضوعات قانونية وأخرى تخص التعليم والخدمات الحكومية، وكذلك فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، والبرامج والفرص السياحية، وقضايا الثقافة والهوية الوطنية، وقانون الهجرة الجديد.
 


 

 


الكيانات المصريه بالخارج

الجاليات المصريه بالخارج

الهجره

وزاره الهجره

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