النيابة تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها فى تعطل مصعد عقار بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

صرح أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها، إثر حادث تعطل مصعد أحد العقارات السكنية بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور ثان شبرا الخيمة، يفيد بمصرع سيدة وإصابة حارس عقار نتيجة تعطل مصعد عقار سكني.

وانتقل رجال الحماية المدنية، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، وتبين مصرع "أسمهان.ا" 38 عامًا، ربة منزل، وإصابة حارس العقار خلال تعطل مصعد أحد العقارات السكنية ببهتيم، وتبين تعطل المصعد، واستمرار صعوده وهبوطه بشكل مفاجئ.

وشكل مجلس المدينة، لجنة لفحص المصعد وتراخيص العقار وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.