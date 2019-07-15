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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لكشف ملابسات مقتل سيدة السلام

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لكشف ملابسات مقتل سيدة السلام جثه - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، باستعجال تقرير الطب الشرعى، فى واقعة العثور على جثة سيدة داخل مسكنها مقتولة بعدة طعنات، بمنطقة النهضة فى السلام.

كانت أمرت النيابة التحقيق بحبس المتهم "محمود.ع"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة داخل شقتها بالسلام.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهم فى واقعة مقتل سيدة طعناً بسكين بمنطقة السلام.

وكشف مصدر أمنى، أن المتهم عامل، ومن محافظة دمياط وكان على علاقة  بالمجنى عليها.

كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات بناطق متفرقة من الجسم وتبين انها تعمل كوافيرة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة.


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