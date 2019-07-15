سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 03:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة انتحرت لرسوبها فى الثانوية العامة بحدائق القبة

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:35 م
النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة انتحرت لرسوبها فى الثانوية العامة بحدائق القبة انتحار - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة حدائق القبة بتشريح جثة فتاة انتحرت قفزا من أعلى العقار محل سكنها الطابق الخامس، بسبب رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء أهل المتوفية لسماع أقوالهم.

 

وتلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع فتاة عقب قفزها من شرفة منزلها بالطابق الخامس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

والفحص تبين أن فتاة قامت بالانتحار قفزا من الطابق الخامس من أعلى العقار سكنها، بسبب مرورها بأزمة نفسية إثر رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


تشريح جثة

الفتاة المنتحرة

الثانوية العامة

حدائق القبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة