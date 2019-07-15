النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة انتحرت لرسوبها فى الثانوية العامة بحدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة بتشريح جثة فتاة انتحرت قفزا من أعلى العقار محل سكنها الطابق الخامس، بسبب رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء أهل المتوفية لسماع أقوالهم.

وتلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع فتاة عقب قفزها من شرفة منزلها بالطابق الخامس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

والفحص تبين أن فتاة قامت بالانتحار قفزا من الطابق الخامس من أعلى العقار سكنها، بسبب مرورها بأزمة نفسية إثر رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.