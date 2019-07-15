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النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتول بجوار مدرسة بالسلام

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:58 م
النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتول بجوار مدرسة بالسلام جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتول، وملقى بالقرب من أحد المدارس بمدينة اسبيكو بالسلام.
 
وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب، مقتول بعدة طعنات بأحد الشوارع بالسلام. 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغاً من الأهالى بوجود جثة ملقاة بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرجل، وبها طعنات متفرقة وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، تمهيدا لتغريغها للوقوف على ملابسات الحادث، ومناقشة شهود العيان فى الواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
 
 

 


العثور على جثة

نيابة السلام

قسم السلام

قتل

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