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النقل: فرص استثمارية واعدة فى مجال تحديث نظم إشارت خطوط السكك الحديدية

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:36 م
النقل: فرص استثمارية واعدة فى مجال تحديث نظم إشارت خطوط السكك الحديدية السكة الحديد - قطارات - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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استقبلت وزارة النقل، توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة  لبحث التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل .
 
بدأ  الاجتماع بالتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وعلى الرغبة المشتركة  في التعاون في مجال النقل، ثم  استعرض اللقاء التعاون  الحالى مع شركة جنرال اليكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار ضمن الأسطول الحالي للسكة الحديد وخطة  تدريب الفنيين المصريين وإعادة تأهيل ورشة التبين بالتوازي مع عمليات إعادة التأهيل والتصنيع والتوريد للجرارات وفقا للعقد الموقع بين الطرفين وكذلك المباحثات الجارية  مع شركة PRL  الأمريكية لتصنيع وتوريد 50جرار جديد وتحديث 50جرار هنشل وعمرة 41 جرار EMD .
 
وقالت الوزارة إن هناك فرصا استثمارية في كافة قطاعات النقل يمكن أن تشكل تعاونا مشتركا بين الجانبين،  ففي مجال السكة الحديد هناك فرصا في مجال أعمال تجديد السكة ومشروعات تطوير وتحديث نظم الاشارات الخاصة بخطوط السكك الحديدية بالاضافة الى امكانية التعاون في انشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة، لافته إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة  في قطاع النقل البحري مثل ادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض في الموانىء المصرية . 
 
وأضافت الوزارة أنه في مجال الموانئ الجافة فسيتم طرح 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية في «مناطق برج العرب وبني سويف وسوهاج الجديدة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر»، لتنفيذها وربطها بالمناطق الصناعية بما يدعم عمليات نقل المنتجات عبر الموانئ المصرية المختلفة إلى التجمعات الصناعية بمناطق الجمهورية 
 
ومن جانبه أشاد القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة بالعلاقات بين البلدين وبالتعاون القائم بين هيئة سكك حديد مصر وجنرال اليكتريك وبالمناخ الاستثماري الواعد في مصر وبنمو الاقتصاد المصري  ، واتفق الجانبان على دعوة الشركات الامريكية  للإستمار في قطاع النقل بمصر خاصة مع الطفرة الكبيرة الذي يشهدها هذا القطاع .
 
 

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وزاره النقل

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السكه الحديد

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