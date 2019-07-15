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المجلس الفيدرالى الروسى: نتوقع استئناف الرحلات الجوية لمصر خريف 2019

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:37 م
المجلس الفيدرالى الروسى: نتوقع استئناف الرحلات الجوية لمصر خريف 2019 وفد المجلس الفيدرالى الروسى في مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى - تصوير خالد مشعل

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نظمت مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، لقاءً ثنائيًا اليوم بمقر مجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس المجموعة لدى الجانب المصرى، وفريد موحاميتشين، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الفيدرالى لروسيا الاتحادية، ورئيس مجموعة أصدقاء مصر لدى الجانب الآخر، على رأس وفد برلمانى روسى.

 

ورحبت النائبة سحر طلعت مصطفى بالوفد، مؤكدة على العلاقات المتميزة بين البلدين وأنها تحمل قدر كبير من التفاهم والتطابق فى وجهات النظر، وأن الجانب المصرى لمسها خلال زيارة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان على رأس وفد برلمانى إلى روسيا فى يوليو 2019 للمشاركة فى المنتدى الدولى الثانى حول التطور البرلمانى والمؤتمر البرلمانى روسيا - أفريقيا.

 

وأكدت النائبة على التعاون المثمر بين الجانبين المصرى والروسى لإنجاح قمة روسيا إفريقيا المقرر عقدها 24 اكتوبر المقبل بسوتشى، وأن مصر تتطلع أن تحقق القمة نتائج عملية تحقق المصلحة المشتركة لروسيا والدول الأفريقية، وتساهم فى تحقيق نمو اقتصادى للدول الافريقية والرفاهية لشعوبها.

 

وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى عدد كبير من الإنجازات التى حققها التعاون بين البلدين، على رأسها التطور الحاصل فى مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة وتطلع مصر إلى وضع حجر الأساس وإصدار رخصة التشغيل النووية بحلول عام 2020 لهذا المشروع الذى سيمثل رمزًا للتطور النوعى بين العلاقات المتبادلة، والخطوات الإيجابية التى يشهدها مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى على حرص مصر الشديد لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات لرفع معايير الأمن والسلامة بجميع مطاراتها، وتطلع مصر اتخاذ قرار استئناف الطيران بشكل كامل بين البلدين.

 

وعقب فريد موحاميتشين ممثل الجانب الروسى، إنه وفد من الخبراء الروس زاروا مطارى الغردقة وشرم الشيخ قبل شهرين، متابعًا: " نتوقع استئناف الرحلات الجوية إلى مصر خريف العام الجارى، بعد تنفيذ الملاحظات التى أبداها الخبراء كاملة".

 

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