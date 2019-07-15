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الكهرباء: 28 مليون و594 جنيه حصيلة سرقات التيار بشركة شمال القاهرة خلال 20 شهرا

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:53 م
الكهرباء: 28 مليون و594 جنيه حصيلة سرقات التيار بشركة شمال القاهرة خلال 20 شهرا سرقة التيار الكهربائى - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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استعرض المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء،  استثمارات الشركة حيث بلغت تكلفة الخطة الاستثمارية الطموحة "قرض" حوالى 2,6 مليار جنيه ، وبلغت تكلفة الخطة الاستثمارية الذاتية "التمويل الذاتى" حوالى  330 مليون جنيه باجمالي تكلفة تصل إلى حوالى  2,930 مليار جنيه.
 
وأضاف عفيفى، فى تقرير للشركة عرضه بوزارة الكهرباء اليوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من عمليات الإحلال والتجديد وعدد من التوسعات للخطة الإستثمارية الطموحة "قرض + ذاتى"،  ففى شبكة الجهد المتوسط تم تنفيذ حوالى 25 موزع ، 856 محول ، و145 كشك ، 498 لوحة، و58 عامود 9,219 كم موصلات ، و937,7 كم كابلات  
وفى شبكة الجهد المنخفض تم تنفيذ حوالى 581 لوحة، و4366 عامود، 924,1 كم موصلات معزولة و1683 صناديق .
وحول الموقف التنفيذي لخطة تحويل الخطوط الهوائية "الجهد المتوسط" المارة أعلى الكتل السكنية الى كابلات ارضية أوضح عفيفى أن المبلغ الإجمالى المرصود للتحويل يصل إلى حوالى 27,921 مليون جنيه مصري وبلغت نسبة تنفيذ إلى حوالى  78,1%.
 
وحول نتائج أعمال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار أوضح عفيفى أنه تم خلال الفترة من 10/8/2017 وحتى 30/4/2019 تحرير حوالى 15561 محضر ، وتم تحصيل ما يقرب من 12078 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 28,594 مليون جنيه.
 
كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل بالنسبة لمؤشرات التحسن فى الخدمة المقدمة للجمهوروبلغت نسبة التحصيل فى أبريل 2019 حوالى  87,1%.
 
وأكد عفيفى على إهتمام الذى توليه الشركة لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأهمية إنتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بإلتزاماتها، والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى ، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، وخفض الفقد.

 


الكهرباء

كهرباء شمال القاهره

توزيع الكهرباء

سرقات تيار الكهرباء

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