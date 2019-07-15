الكاتبة التركية أليف شفق تكشف: الشرطة طلبت رؤية كتبى للتحقق من محتواها

كتبت رباب فتحى

سلطت الكاتبة التركية، أليف شفق الضوء على ما يتعرض له الكتاب فى عهد رجب طيب اردوغان، وقالت فى مقال لها فى صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ضباط شرطة فى زى مدنى جاءوا إلى دار النشر وطلبوا رؤية عدد من الكتب، ومن بينها كتبها.

وسردت كيف ، استيقظت على الآلاف من الرسائل المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي التركية قبل شهرين ، وكثير منها تم إنشاؤها بواسطة روبوتات المتصيدون، حيث تم الاستشهاد بجمل من إحدى رواياتها "النظرة" وتم توزيعها من قبل أشخاص يطالبون بمحاكمة الكتاب بتهمة نشر "الفاحشة".

وأوضحت أن روايتها الجديدة ، "10 دقائق و 38 ثانية في هذا العالم الغريب" ، كانت مستهدفة أيضًا. يستكشف كلا الكتابين مواضيع صعبة - المضايقة الجنسية والعنف بين الجنسين وإساءة معاملة الطفل – موضحة أنها ليست الكاتبة الوحيدة المستهدفة بهذه الطريقة. وسرعان ما تحولت الهستيريا إلى نوع من الإعدام الرقمي للمؤلفين الأتراك الذين تطرقوا قليلاً إلى قضايا مماثلة في رواياتهم وقصصهم القصيرة.

وأضافت قائلة "تلقيت مكالمة هاتفية من ناشر تركي في الأسبوع نفسه ، أبلغني أن ضباط الشرطة المدنية قد أتوا إلى المكتب مطالبين برؤية عدد من الكتب. ليس فقط المعاصرة وإنما لكاتبة مثل دويجو آسينا ، وهي مناصرة نسوية بارزة توفيت في عام 2006. وتم نقل الكتب إلى مكتب المدعي العام للتحقيق فيها."

وقالت إنه منذ محاولة الانقلاب في عام 2016 ، تم إغلاق 29 دار نشر بموجب مرسوم ، وتم حظر 135000 كتاب من المكتبات العامة ، بما في ذلك تلك التي كتبها أعظم شاعر تركي. اتهم المدعي العام باروخ سبينوزا وألبرت كامو بأنهما عضوان في منظمة إرهابية. لقد قيل الكثير عن الطبيعة المعادية لليبرالية للشعبوية الاستبدادية ، ولكن القليل نسبيًا عن اثنين من الميزات الأخرى المصاحبة لظهورها: معاداة الفكر ومناهضة النسوية.