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العثور على جثة ملقاة بالفناء الخلفى لوحدة شئون اجتماعية بالدقهلية

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:06 م
العثور على جثة ملقاة بالفناء الخلفى لوحدة شئون اجتماعية بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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فوجئ موظفو وحدة الشئون الاجتماعية بالستموني بمحافظة الدقهلية بوجود جثة لشاب ثلاثيني ملقاة في الفناء الخلفي للوحدة، فسارعوا بإبلاغ مركز الشرطة للوقوف على تفاصيل الجريمة.
 
تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد أحمد الحسيني مأمور مركز الستموني يفيد بورود بلاغ من "طلعت محمد منصور"، سكرتير بوحدة الشئون الاجتماعية بالستموني، بالعثور على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر ملقاة في الفناء الخلفي للوحدة.
 
وتبين أن الجثة لعامل زراعي، يبلغ من العمر 30 عاما، وبها أثر لضربة بآداة أعلى الجبهة من الناحية اليسرى، وتمكنت والدته  " نجوى المهدي فانوس مصطفى " 52 عاما، مقيمة بالستموني، من التعرف على جثة نجلها.
 
تحرر المحضر رقم 2082 إداري مركز الستموني لسنة 2019، وتم استدعاء النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 

 


الستموني

الدقهلية

العثور على جثة

جريمة قتل

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