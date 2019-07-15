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الصحة: مد العمل بمبادرة 100 مليون صحة حتى نهاية 2019

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:54 م
الصحة: مد العمل بمبادرة 100 مليون صحة حتى نهاية 2019 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم مد فترة العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس"سى" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة" للمصريين حتى نهاية 2019 .

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فأن مد العمل يكون فى 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، حرصاً على مسح كافة المواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة، إنه يمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية.


الصحة

100 مليون صحة

الموانى

النقاط الثابتة

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